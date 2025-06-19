ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin satılması işi ihaleye konmuştur.

Ada

No Parsel

No M2’ si, cinsi Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi ve Saati Şartname Bedeli İhale Usulü

Ödeme Şekli



13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 1 no.lu işyeri (ofis) kat:1 – Net:124,94m² 6.390.000,00-TL 191.700,00-TL 02/07/2025

15:00 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 2 no.lu işyeri (ofis) kat:1-Net:137,45m² 6.860.000,00-TL 205.800,00-TL 02/07/2025

15:03 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 3 no.lu işyeri (ofis) kat:2-Net:124,94m² 6.520.000,00-TL 195.600,00-TL 02/07/2025

15:06 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 3936 13 Karacahöyük Mah. 3936 ada 13 parselde kayıtlı 146,37m² arsa 1.015.000,00-TL 30.450,00-TL 02/07/2025

15:09 750,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 3951 19 Karacahöyük Mah. 3951 ada 19 parselde kayıtlı 245,70 m² arsa 1.700.000,00-TL 51.000,00-TL 02/07/2025

15:11 750,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 10606 30 Karacahöyük Mah. 10606 ada 30 parselde kayıtlı 234,04 m² arsa 1.620.000,00-TL 48.600,00-TL 02/07/2025

15:13 750,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 10606 33 Karacahöyük Mah. 10606 ada 33 parselde kayıtlı 203,89 m² arsa 1.415.000,00-TL 42.450,00-TL 02/07/2025

15:15 750,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi

Başkanlığında görülebilir yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ), Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte usule uygun ihale dosyalarını 02.07.2025 tarih ve saat 12:00 ‘a kadar Satınalma Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02244046