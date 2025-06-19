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ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 00:00

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No,  m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin satılması işi ihaleye konmuştur.

Ada
No		Parsel
No		M2’ si, cinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihi ve SaatiŞartname Bedeliİhale Usulü
Ödeme Şekli

 
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 1 no.lu işyeri (ofis) kat:1 – Net:124,94m²6.390.000,00-TL191.700,00-TL02/07/2025
15:00		1.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 2 no.lu işyeri (ofis) kat:1-Net:137,45m²6.860.000,00-TL205.800,00-TL02/07/2025
15:03		1.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 3 no.lu işyeri (ofis) kat:2-Net:124,94m²6.520.000,00-TL195.600,00-TL02/07/2025
15:06		1.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
393613Karacahöyük Mah. 3936 ada 13 parselde kayıtlı 146,37m² arsa1.015.000,00-TL30.450,00-TL02/07/2025
15:09		750,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
395119Karacahöyük Mah. 3951 ada 19 parselde kayıtlı 245,70 m² arsa1.700.000,00-TL51.000,00-TL02/07/2025
15:11		750,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
1060630Karacahöyük Mah. 10606 ada 30 parselde kayıtlı 234,04 m² arsa1.620.000,00-TL48.600,00-TL02/07/2025
15:13		750,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
1060633Karacahöyük Mah. 10606 ada 33 parselde kayıtlı 203,89 m² arsa1.415.000,00-TL42.450,00-TL02/07/2025
15:15		750,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi

Başkanlığında görülebilir yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ), Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte usule uygun ihale dosyalarını  02.07.2025 tarih ve saat 12:00 ‘a kadar Satınalma Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri

İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02244046

 