ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin satılması işi ihaleye konmuştur.
|Ada
No
|Parsel
No
|M2’ si, cinsi
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminatı
|İhale Tarihi ve Saati
|Şartname Bedeli
|İhale Usulü
Ödeme Şekli
|13733
|6
|Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 1 no.lu işyeri (ofis) kat:1 – Net:124,94m²
|6.390.000,00-TL
|191.700,00-TL
|02/07/2025
15:00
|1.000,00-TL
|2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü
|Peşin Ödeme
|13733
|6
|Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 2 no.lu işyeri (ofis) kat:1-Net:137,45m²
|6.860.000,00-TL
|205.800,00-TL
|02/07/2025
15:03
|1.000,00-TL
|2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü
|Peşin Ödeme
|13733
|6
|Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 3 no.lu işyeri (ofis) kat:2-Net:124,94m²
|6.520.000,00-TL
|195.600,00-TL
|02/07/2025
15:06
|1.000,00-TL
|2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü
|Peşin Ödeme
|3936
|13
|Karacahöyük Mah. 3936 ada 13 parselde kayıtlı 146,37m² arsa
|1.015.000,00-TL
|30.450,00-TL
|02/07/2025
15:09
|750,00-TL
|2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü
|Peşin Ödeme
|3951
|19
|Karacahöyük Mah. 3951 ada 19 parselde kayıtlı 245,70 m² arsa
|1.700.000,00-TL
|51.000,00-TL
|02/07/2025
15:11
|750,00-TL
|2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü
|Peşin Ödeme
|10606
|30
|Karacahöyük Mah. 10606 ada 30 parselde kayıtlı 234,04 m² arsa
|1.620.000,00-TL
|48.600,00-TL
|02/07/2025
15:13
|750,00-TL
|2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü
|Peşin Ödeme
|10606
|33
|Karacahöyük Mah. 10606 ada 33 parselde kayıtlı 203,89 m² arsa
|1.415.000,00-TL
|42.450,00-TL
|02/07/2025
15:15
|750,00-TL
|2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü
|Peşin Ödeme
İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi
Başkanlığında görülebilir yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ), Şartname alındı makbuzu,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,
Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,
Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,
Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile
Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte usule uygun ihale dosyalarını 02.07.2025 tarih ve saat 12:00 ‘a kadar Satınalma Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02244046