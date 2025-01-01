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ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 00:00

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No,  m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

                 Ada
No		Parsel
No		M2’ si, cinsiMuhammen BedeliGeçici
Teminatı		İhale Tarihi ve SaatiŞartname Bedeliİhale UsulüÖdeme Şekli
Peşin veya Taksitle
132081Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 13208 ada 1 parselde kayıtlı katlı 8 No.lu otopark92.360.000,00-TL+KDV2.770.800,00-TL15.01.2025
15:30		5.000,00-TL2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.Peşin veya
Taksitli Satış(En az  %40 peşin olmak sureti ile kalan tutar aylık periyotlar halinde 4 eşit taksitle  aylık %2 vade farkı uygulanarak ödenir.)

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve 14.01.2025 tarihi mesai sonuna kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,
Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,
Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,
Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile
Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte usule uygun ihale dosyalarını 15.01.2025 tarih ve saat 12:00 ‘a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri
 İLAN OLUNUR.
                              
 

#ilangovtr Basın no ILN02148287