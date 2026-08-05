ESKİŞEHİR 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ESKİŞEHİR8. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/409 Esas

DAVALI : OLEKSANDRA SHEPIELIEVA

İLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi için tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMKnın 122 ve 127 md. uyarınca 2 hafta kesin süre içinde HMKnın 129. md. niteliklere haiz dilekçe ile cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve davacı tarafın delilleri size tebliğ edilmişse tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz ihtaren ilanen tebliğ olunur.

Ön inceleme duruşma günü: 09/12/2026 günü saat 09:50'a "HMK'nun 139. Maddesi uyarınca, belirlenen gün ve saatte, sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2026

#ilangovtr Basın no ILN02524456