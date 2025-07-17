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T.C. ESKİŞEHİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04.03.2025

Sayı : 2025/46 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Odunpazarı ilçesi, Cunudiye mahallesi, 4 parsel sayılı sayılı taşınmazın maliki Hüseyin kızı Emine'ye kayyım atandığından;

Kayyımlıkla idare edilen Hüseyin kızı Emine'nin 588 maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden bu kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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