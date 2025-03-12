ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/515 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Kamile oğlu Ali Osman, Hasan karısı kızı Meryem, Hasan oğlu Süleyman, Hasan oğlu Ahmet, Hasan oğlu Hüseyin, Havva kızı Hürriyet Meseret, Havva kızı Hatice, Sıdıka oğlu Hüseyin, Sıdıka kızı Huriye, İsmail karısı kızı Ayşe, İsmail kızı Münevver, Memiş kızı Mualla, Memiş kızı Türkan, Memiş kızı Necla, Memiş kızı Ayten, Hatice oğlu Abdulvahap, Hatice kızı Fatma, Hatice oğlu Hüseyin Avni, İsmail kızı Hüseyin, Memiş kızı Süheyla kayyımı Hikmet Çelik arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilen Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mah. 3024 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hisse sahibi olduğu bilinen; Kamile oğlu Ali Osman, Hasan karısı kızı Meryem, Hasan oğlu Süleyman, Hasan oğlu Ahmet, Hasan oğlu Hüseyin, Havva kızı Hürriyet Meseret, Havva kızı Hatice, Sıdıka oğlu Hüseyin, Sıdıka kızı Huriye, İsmail karısı kızı Ayşe, İsmail kızı Münevver, Memiş kızı Mualla, Memiş kızı Türkan, Memiş kızı Necla, Memiş kızı Ayten, Hatice oğlu Abdulvahap, Hatice kızı Fatma, Hatice oğlu Hüseyin Avni, İsmail kızı Hüseyin, Memiş kızı Süheyla'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02188086