ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 00:00

T.C. ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/42 Esas

DAVALI : Gülten DEMİR (TCKN:18*******96)

Kamulaştırmayı yapan davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Kavacık Mahallesinde kain 12314 ada - 2 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda ismi belirtilen hak sahibine ulaşılamamıştır.

Mahkememizce yapılan keşif sonucu alınan rapor ile taşınmazın kamulaştırma bedelinin 279.187,92 TL hesaplanmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02325666

 