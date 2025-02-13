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ESKİŞEHİR 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

T.C.
ESKİŞEHİR
6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54593614-2024/135 E. - 2024/138 K. 
Konu İlan

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Mahkememizce Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda 03/12/2024 tarihli 2024/135 E.- 2024/138 K. sayılı karar ile sabit görülen suçtan eylemine uyan TCK' nun 158/1-f.son, 62, 52/2 maddeleri gereğince Suphi oğlu, Türkan' dan olma, 10/09/1992 doğumlu İbrahim Okan Ehican' ın 3 yıl4 ay hapis ve 10 gün karşılığı 1.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememizce (21236506746) İbrahim Okan Ehican' a gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilam tarihinden itibaren 15 gün sonra TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILMASINA,
3- Karara karşı istinaf hakkı bulunduğu, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden sonraki ilk gün başlamak üzere 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğu;
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02172340