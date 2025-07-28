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T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/977 Esas

Davacı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Davalılar :

1-ALİ KALYONCU

2-TURGAY SÖKMEN

Dahili Davalılar :

1- MESİH GÜLEN

2- SALİH GÜLEN

3- FAZİLET KORUCUK

4- KEVSER GÜLEN

5- AMMAR GÜLEN

6- RUKİYE SOLMAZ

7- MUHAMMET FATİH GÜLEN

8- USAME GÜLEN

9- MELEK KÖMÜR

10- MEDEHE TÜRK

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yukarıda isimleri belirtilen bir kısım davalılar ve dahili davalılar adına açılan kurum zararı nedeniyle alacak davasında; mahkememizce alınan bilirkişi raporu ile davalıların haksız eylemleri neticesinde izinlerin iptal edilmiş olması nedeniyle davacı kurumun harcırah ödemelerine yönelik yapılan inceleme doğrultusunda Başbakanlığın 2016/16 sayılı Genelgesi gereği izinleri iptal edilerek görevi başına dönen toplam 48 personele yapılan harcırah ödemesinin 4.623,76.-TL olduğu belirlenmiş olup;

Bilirkişi raporunun işbu gazetenin ilanından itibaren 10 gün içerisinde kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazda bulunabilecekleri hususunun ihtarı ile tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

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