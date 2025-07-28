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T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/977 Esas
Davacı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Davalılar :
1-ALİ KALYONCU
2-TURGAY SÖKMEN
Dahili Davalılar :
1- MESİH GÜLEN
2- SALİH GÜLEN
3- FAZİLET KORUCUK
4- KEVSER GÜLEN
5- AMMAR GÜLEN
6- RUKİYE SOLMAZ
7- MUHAMMET FATİH GÜLEN
8- USAME GÜLEN
9- MELEK KÖMÜR
10- MEDEHE TÜRK
Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yukarıda isimleri belirtilen bir kısım davalılar ve dahili davalılar adına açılan kurum zararı nedeniyle alacak davasında; mahkememizce alınan bilirkişi raporu ile davalıların haksız eylemleri neticesinde izinlerin iptal edilmiş olması nedeniyle davacı kurumun harcırah ödemelerine yönelik yapılan inceleme doğrultusunda Başbakanlığın 2016/16 sayılı Genelgesi gereği izinleri iptal edilerek görevi başına dönen toplam 48 personele yapılan harcırah ödemesinin 4.623,76.-TL olduğu belirlenmiş olup;
Bilirkişi raporunun işbu gazetenin ilanından itibaren 10 gün içerisinde kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazda bulunabilecekleri hususunun ihtarı ile tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.
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