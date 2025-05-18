ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/485 Esas

KARAR NO : 2025/192

DAVALI : KHAL MOHAMMAD ALİSHAHİ

Mahkememizde görülmekte bulunan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, davalı KHAL MOHAMMAD ALİSHAHİ'nın adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ilamının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla mahkememizce;

1- Davanın KABULÜ ile,

2- 9579120226 Yabancı Kimlik numaralı Tuba Rahimi'nin velayetinin karar kesinleşinceye kadar geçici karar kesinleştikten sonra reşit oluncaya kadar davacı anneye tevdiine,

3- Davacı adli yardımdan faydalandığından 427,60 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, 555,00 TL tebligat gideri, 3,00 TL müzekkere gideri, 1.000,00 TL SİR raporu gideri, 12.324,00 ilan masrafı olmak üzere toplam 14.925,00 TL'nin davalıdantahsili ile hazineye iradına,

4- Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T' ye göre hesaplanan 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Artan gider avansının karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02226962