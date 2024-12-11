ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİ

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ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1293

KARAR NO : 2024/1445

Davacı FATEME OZBAK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Halduru ve Meryem oğlu, 1993 doğumlu MOHAMMAD NAZARI (998.....450)'nın adresi tespit edilemediğinden istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla mahkememizce;

1-Davanın REDDİNE,

2-Dava Adli Yardımlı kararlı olduğu anlaşıldığından; alınması gerekli 427,60-TL peşin harcı, 427,60-TL Başvuru Harcı ile suç üstü ödeneğinden karşılandığı anlaşılan 565-TL tebligat masrafı, 9.072,00 TL tutarlı Basın İlan Kurumu ilan ücreti olmak üzere toplam 10.492,20-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar davacı tarafından 09/12/2024 tarihinde istinaf edilerek mahkeme kararının kaldırılmasının talep edildiği, iş bu istinaf dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02137745