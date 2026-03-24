ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 00:00

İLAN
T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/483 Esas

DAVACI :ATİYE DEMİRALP VEKİLİ :Av. VEDAT SABANDAVALI :1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
VEKİLİ :Av. NURAY GÜNAY GÖDE
DAVALI :2-SARICAKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ :Av. ORHAN YÖRÜR
DAVALI :3-ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ :Av. SERPİL TÜRKMENOĞLU
DAVA :Tapusuz Taşınmaz Tescili
DAVA TARİHİ :04/11/2024

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi Düzköy Mahallesi sınırları içerisinde Köy Civarı mevkiinde yaklaşık 7 dekar büyüklüğündeki tarla vasfındaki arazi müvekkili tarafından yaklaşık (30) otuz yıldan beri müvekkilinin kullandığını, müvekkilinin babası ve dedesi tarafından da ekilip biçildiğini belirterek, taşınmazın müvekkili adına tescil edilmesini yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş olup, TMK 713/4-5. maddesi uyarınca davacı taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02430346