ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/573 Esas

MİRASÇI : NİMET ERDEM (T.C:6*******4) , SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. 2. ATATÜRK CAD. NO.21A İÇ KAPI NO:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

Müteveffa Osman Bodurlar adına Eskipazar Noterliği tarafından açılan Vasiyetnamenin açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce uyap sisteminde kayıtlı olan adresine daha önce gerekçeli kararı bildirir davetiye çıkarılmış olup, gösterilen adresin yıkılmış olduğu ve tanınmıyor olması gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ süresi dolduktan sonra tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yoluna başvurmadığınız takdirde kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 30/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02166101