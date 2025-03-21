ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/39 Esas

DAVA KONUSU : Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)

DAHİLİ DAVALI : AYŞE BAŞDEMİR (TCKN:26****98)

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescili) davasında bilirkişi heyetinden ek rapor talep edilmiş, bilirkişi heyeti tarafından dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Haslı mah/köyü yol niteliğindeki 163,03 metrekare yüzölçümüne sahip 110 ada 18 parsel sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 66.813,23-TL olduğu kanaatine varıldığını bildirmişlerdir.

Mahkememizin 2024/39 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan Ayşe BAŞDEMİR'in UYAP sisteminde mernis adresinin bulunamaması sebebiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporu ile duruşmanın 24.03.2025 günü saat 10:25'e bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi ek raporuna karşı varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur. 26/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02193229