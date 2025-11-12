ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/170 Esas

DAVA KONUSU: Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)

DAHİLİ DAVALI: MUSTAFA YANDI (T.C:56*******00),

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Deresoplan Köyü 120 ada 47 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan 24,26 m²'lik irtifak alanı üzerinde davalıların hissesi oranında kamulaştırılması ile taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucunda alınan 13/06/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda Dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Deresoplan Köyü 120 ada 47 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan 24,26 m²'lik irtifak alanı üzerinde TEDAŞ lehine kamulaştırma işlemi yapıldığını, , Ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisi-gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişisi tarafından sunulan 13/06/2025 tarihli bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin toplam 784,57-TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Mahkememizin 2025/170 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan Mustafa Yandı'nın tebligata yarar adresinin araştırılması için ilgili kolluğa müzekkere yazıldığı ve dahili davalının firari olması nedeniyle kendisine ulaşılamadığının belirtilmesi üzerine dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ile duruşmanın 21/11/2025 günü saat 09:33'e bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporuna varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur.16/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02331743