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ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 00:00

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ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıKesinleşen Gecikme Zammı ToplamıCeza ToplamıToplam Borç
4541264381 SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKAYEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL201801201812441544152020022066dPU00000012020022014dPU00000152.509.879,55 TL0,00 TL0,00 TL2.509.879,55 TL
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenyurt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01939341

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#Basın No ILN01939341#İlangovtr