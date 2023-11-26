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ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|4541264381
|SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
|YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|201801201812
|4415
|4415
|2020022066dPU0000001
|2020022014dPU0000015
|2.509.879,55 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|2.509.879,55 TL
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenyurt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01939341