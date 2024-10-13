ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR İŞİN ADI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ/SAATİ Esenyurt İlçesi Bağlarçeşme Mahallesi, 1103. Sokak adresinde bulunan,

1166 ada 10 parselde bulunan yapıdaki 624,00 m2’lik alanın 3 yıllığına kiraya verilmesi işi

TOPLAM 900.000,00 TL+KDV AYLIK 25.000,00 TL + KDV

27.000,00 TL

23/10/2024

10:00

1- Yukarıda belirtilen Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Belediye Binasının 5. Katındaki Toplantı Odasında toplanılacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişiler:



-Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneği (Vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti)

-Kanuni İkametgâh Belgesi

-Geçici Teminat Makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

-Noter Tasdikli İmza Beyanı (Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı)



İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiler:



-Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

-Ticaret veya sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

-Geçici teminat makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin nüfus cüzdan sureti



2- İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen evrakları ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitiminde kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.

4- Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayana veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

5- İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında satın alınabilinir.

6- Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İsteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

#ilangovtr Basın no ILN02096924