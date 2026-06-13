ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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HALI SATIN ALINACAKTIR
Halı Alımı ve Döşenmesi Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/1040698
|1-İdarenin
1.1. Adı
:
Esenler Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.2. Adresi
:
Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No:6-8 Esenler/İstanbul Esenler/İstanbul
1.3. Telefon numarası
:
02124400900 -3325
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|29.06.2026 - 10:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliği İhale Odası
|3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|Halı Alımı ve Döşenmesi Mal Alımı İşi
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Halı Alımı ve Döşenmesi Mal Alımı İşi ( 2000 Metrekare )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Uygulama ve Teslim • Uygulama yapılacak alanlar; Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi (1500 metrekare) ve İstanbul ili Esenler ilçesi (500 metrekare) • Halılar cami ölçülerine göre yerinde serilerek düzgün bir şekilde döşenecektir. • Döşeme işlemi esnasında cami iç mekânındaki mihrap, sütun, basamak gibi detaylara uygun kesim yapılacaktır. • Serim işlemi sonrası halı yüzeyinde kabarma, açıklık veya dalgalanma olmayacaktır. • Nakliye, serim, kenar bitimi ve tüm montaj işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşme İmzalandıktan Sonra 5 Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır. İş 60 Takvim Günüdür.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme İmzalandıktan Sonra 5 Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak.
|4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
|Fotoğraf
Katalog
|4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
|5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02487983