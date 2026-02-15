×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ERZURUM İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 00:00

ERZURUM İCRA DAİRESİNDEN
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI'NIN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2025/743 TLMT.

ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Harun Göral(TBB No: 112924) Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:75-77 Kat:9Çankaya / ANKARA

MUHATAP/BORÇLU : MACİTLER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, 6091039884Vergi Nolu, Rabia Ana Mah. Taşmağazalar Cad. Tebrızkapı Eczanesı BlokNo: 20Yakutiye / ERZURUM

TEBLİĞ OLUNACAK EVRAKIN İÇERİĞİ: Erzurum İl, Yakutiye İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 73 Ada, 8 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın elektronik satış ortamında açık artırma ile satışı.

1.Satış Tarihi: 06/05/2026 - Saat:10:20
2.Satış Tarihi: 03/06/2026 - Saat:10:20

TEBLİĞİN KONUSU: Taşınmazın elektronik satış ortamında açık artırma ilanının ilanen tebliği.

SEBEBİ : Muhatabın bilinen adreslerine tebligat yapılamaması.11/02/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02400462

 