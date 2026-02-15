ERZURUM İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
ERZURUM İCRA DAİRESİNDEN
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI'NIN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2025/743 TLMT.
ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,
VEKİLİ : Av. Harun Göral(TBB No: 112924) Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:75-77 Kat:9Çankaya / ANKARA
MUHATAP/BORÇLU : MACİTLER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, 6091039884Vergi Nolu, Rabia Ana Mah. Taşmağazalar Cad. Tebrızkapı Eczanesı BlokNo: 20Yakutiye / ERZURUM
TEBLİĞ OLUNACAK EVRAKIN İÇERİĞİ: Erzurum İl, Yakutiye İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 73 Ada, 8 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın elektronik satış ortamında açık artırma ile satışı.
1.Satış Tarihi: 06/05/2026 - Saat:10:20
2.Satış Tarihi: 03/06/2026 - Saat:10:20
TEBLİĞİN KONUSU: Taşınmazın elektronik satış ortamında açık artırma ilanının ilanen tebliği.
SEBEBİ : Muhatabın bilinen adreslerine tebligat yapılamaması.11/02/2026
