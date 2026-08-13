ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA İHALE İLANI

Erzurum ili Yakutiye ilçesi ve Hasanibasri mahallesinde bulunan Millet Bahçesi içerisinde yer alan ticari üniteler ve sosyal tesis kısmının kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 25/08/2026 Salı günü saat 14:00’ te Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen yıllık kira bedelleri, geçici teminatları ve şartname bedelleri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

S. No İlçe Mahalle Ada/Parsel Niteliği B. Bölüm Kapalı Brüt Alan

(m²) Kira Süresi

(Yıl) Muhammen Yıllık Kira Bedeli (TL/Yıl) Geçici Teminat 1 Yakutiye Hasanibasri 12439/8 Ticari

Üniteler A, B Blok 3.758,41 10(On) 6.215.000,00 1.864.500,00 2 12444/2 C Blok 1.975,68 10(On) Şartname Bedeli(TL) 25.000,00 TL İhalede Aranacak Şartlar Kiraya konu olan Millet Bahçesi içerisinde bulunan ticari üniteleri ve sosyal tesis kısmını kiralayacak olan işletmecilerde aranan şartlar:

a) Toplamda yaklaşık 100.000,00m² açık ve kapalı alanda aktif olarak işletmecilik(organizasyon işleri, sosyal tesis ve piknik alanları vb.) yapmak ve en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

b) Aktif işletmecilik yaptığı alanlarda en az 350 sigortalı çalışan istihdam ettiğini beyan etmek.

c) Millet Bahçesi ve bu alanın tüm bakımı, güvenliği, düzenlenmesi, sigortalanması, alınması gereken önlemler ve ekipmanlar kiralayacak olan işletmeciye ait olacaktır.

İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 24/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1- Kanuni ikametgâh, Nüfus Kayıt Örneği ve Adli Sicil Kaydı. (e-devletten alınabilir)

2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

3- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

4- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti.

5- Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek ilişiksiz belgesi. (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.)

7- İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak).

8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (İhalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9- İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge.

10- Şartname ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

14- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

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