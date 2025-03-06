ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ERZURUM

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucu satışına karar verilen aşağıda miktarı ve değeri belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz bodrum dahil 7 katlı betonarme bina olarak Halıcıoğlu İşhanı adı altında kullanılmaktadır. Bina asansörlü olup ısınması merkezi sistem doğalgaz ile yapılmaktadır. Parselin toplam alanı 206,75m2 olup yapının tek kat brüt alanı yaklaşık 193m2'dir. Binanın bodrum, zemin, 1. kat ve 2. katın bir kısmı Karaz Mağazacılık adı altında kullanılmaktadır. Bodrum katı döşemesi seramik kaplama, tavanı dekoratif spot aydınlatmalı alçıpan asma tavan, duvarları saten alçılı boyalı giydirme alçıpan imalatından oluşmaktadır. Zemin katı döşemesi seramik kaplama, tavan ve duvarı saten alçılı boyalı,bir kısmı dekoratif taş kapla, giriş kısmı alüminyum kopozit cam imalatından oluşmaktadır. 1. katı döşemesi seramik kaplama, tavan ve duvarı saten alçılı boyalı, pencereleri alüminyum kopozit cam imalatından oluşmaktadır. Mağazanın girişi binadan bağımsız olup içeride bulunan merdivenler ile katlar arası geçiş sağlanmaktadır. Binanın 2. katı Zoom İç Mimarlık Tasarımındadır. Mutfak ve wc mahallerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç mahal kapıları ahşap panel, ofis olarak kullanılan mahallerin döşemesi seramik ve laminat kaplama, tavanı spot aydınlatmalı alçıpan asma tavan, duvarları saten alçı boya, pencereler pvc imalatından oluşmaktadır. Wc amaçlı kullanılan mahallin duvar ve döşemesi seramik kaplama, tavanı alçıpan asma tavan üzeri sıva ve boya imalatından oluşmaktadır. Mutfak tezgah ve dolapları mevcut olup bakım onarımı yapılmış lüks durumdadır. Binanın 3. katı iç mahal döşemesi laminat kaplama, tavanın bir kısmı spot aydınlatmalı alçıpan asma tavan bir kısmı saten alçı boya imalatlı, duvarlarının bir kısmı kağıt kaplama, bir kısmı dekoratif taş kaplama, pencereler pvc imalatından oluşmaktadır. Wc amaçlı kullanılan mahallin duvar ve döşemesi seramik kaplama tavanı pvc asma tavan imalatından oluşmaktadır. Mutfak tezgah ve dolapları mevcut olup bakım onarımı yapılmış lüks durumdadır. Binanın 4. Katın iç mahal döşemesi laminat kaplama, tavanın bir kısmı spot aydınlatmalı alçıpan asma tavan bir kısmı saten alçı boya imalatlı, duvarları saten alçı boyalı, pencereler pvc imalatından oluşmaktadır. Wc amaçlı kullanılan mahallin duvar ve döşemesi seramik kaplama tavanı pvc asma tavan imalatından oluşmaktadır. Mutfak tezgah ve dolapları mevcut olup bakım onarımı yapılmış durumdadır. Binanın 5. katı ofis ve sınıf amaçlı kullanılan mahaller mevcut olup giriş kapısı demir doğramadan, iç mahal döşemesi halı kaplama, duvar ve tavanı saten alçı boya, pencereler pvc imalatından oluşmaktadır.

Adresi : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Kuloğlu Mahallesi 861 Ada 2 Parsel Yakutiye / ERZURUM

Yüzölçümü : 206,75 m2

İmar Durumu :Ön ve Arka Bahçe Mesafesi: Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notları Dikkate Alınacaktır, İnşaat Nizamı: BİTİŞİK, Emsal Kaks ve Taks: Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notları Dikkate Alınacaktır, Yençok: OK-4, Kullanım Kararı: TİCARET ALANI

Kıymeti : 79.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr adresinden yayınlanan ilan ekindeki tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:07

04/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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