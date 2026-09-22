ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ERZURUM

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/264 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince,

Mahkememizin 2026/264 Esas sayılı dosyasında taşınmaz malikleri davalı Memnune Alpagut hakkında, dava konusu Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mah. 504 ada 15 parsel dosyasında kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08/03/2021 tarih ve 463066 sayılı Olur'u ile kamulaştırmasına karar verildiği, dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca davalı taraflar pazarlık görüşmelerine davet edildiği, pazarlık görüşmelerine gelmedikleri, bu nedenle satın alma usulü ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanamadığı,dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı adına tescili talep edildiği, mahkememiz 2026/264 Esas dosyasının ilk celsesinin 20/10/2026 günü saat:09.45'e bırakıldığı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak dava da husumetin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilebileceği, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbankası Erzurum Şubesi Müdürlüklerinden birine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02553804