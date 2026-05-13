T.C.

ERZURUM

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

30/04/2026

Sayı :2017/893 Esas 2025/841 Karar.

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi ( Miras Nedenli ) davasının yapılan yargılamasında;

03/07/2025 tarih ve 2025/841 sayı ile Davanın Kabulüne, Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine dair istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş, davacılar vekilinin talebi üzerine gerekçeli karar ( tashih şerhi ile birlikte )tüm taraflara tebliğe çıkartılmış, ancak mahkememizce yapılan tüm aramalara rağmen Davalı 32****938 TC kimlik numaralı Abdulkadir PERK ile Davalı 375****44 TC kimlik numaralı Fatma AYKUT'a gerekçeli karar ve ekinde tashih şerhinin tebliği yapılamamıştır.

İstinaf yada kesinleşme işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekçeli karar tebliğlerinin tamamlanması gerektiğinden adreslerinde bulunamayan ve tebliğ işlemleri yapılamayan Davalı Abdulkadir PERK ile Davalı Fatma AYKUT 'a gerekçeli karar ve ekinde tashih şerhinin7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

