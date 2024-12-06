ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ERZURUM

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucu verilen karar gereği aşağıda değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Şeyhler Mah. 5602 ada, 17 parsel sayılı 622,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde brüt alanının 1.520 m² yapı vardır. Bodrum kat birden çok bölmeler halinde tek başına kullanılmaktadır. Zemin kat birden çok dükkanlara bölünerek her biri ayrı ayrı işyeri olarak kullanılmaktadır. 1. Kat iki bölümlü düğün salonu olarak 2. Kat ise gelin odası ve benzeri amaçla düğün salonunun bölümü olarak kullanılmaktadır. Her katta bir daire yapılmış olup daireler 3 oda, salon, mutfak, banyo wc, 2 balkon ve holden oluşmaktadır. İmar Planında OK2 alanında kalmaktadır. Dış cephe sıvalı, boyalı ve çatısının galvanizli oluklu sac olduğu, tespit edilmiştir. Bodrum kata bina bitişiğinde bulunan merdivenlerden inilerek erişim sağlanmaktadır. Duvarları sıvalı olup zemin kaplamaları seramik olarak yapılmıştır. Isınma sistemleri bulunmamaktadır. Zemin kat dükkânların dış cepheleri demir doğrama olarak yapılmışlar. Bazı kısımların zeminleri seramik kaplama bazı kısımların zeminleri ise laminant parke olarak yapılmıştır. Bazı dükkânların tavanlarında clip-inn tavan kullanılmıştır. Dükkânlar doğal gazlı olup kombi sistemle bireysel ısınmaktadırlar. 1. Kat ve 2.kat düğün salonunun zeminleri seramik olarak yapılmış olup bazı kısımları ve merdivenler halı kaplanmıştır. Bir çok bölmesi duvar kağıdı olarak kaplanmış, doğal gazlı olup kombi sistemle bireysel ısınmaktadır.( kombisi sökülmüş),

Yüzölçümü : 622,49 m2

Yapı Bürüt Alanı : 1.520 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe, Yan Bahçe, Arka Bahçe, Emsal Kaks ve Taks: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI, PLAN NOTLARI DİKKATE ALINACAKTIR, İnşaat Nizamı: BİTİŞİK, Yençok: OK-2, Kullanım Kararı: KONUT + TİCARET ALANI

Kıymeti : 23.302.350,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki şerhlere ilişkin tapu kaydı ve imar durumuna ilişkin evraklar "esatis.uyap.gov.tr" adresinden yayınlanan ilan ekindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:03

05/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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