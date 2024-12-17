ERZURUM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ERZURUM

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/864 Esas

Suç :Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Mahkemesi : Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK :SHAHRAM KALEIBARI, Bahram Oğlu, Mehtap'dan olma, 1975 Ahar doğumlu

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan sanık SHAHRAM KALEIBARI hakkında mahkememizce verilen 12/11/2024tarih ve 2024/864 Esas, 2024/1213 Karar sayılı hüküm ile sanık SHAHRAM KALEIBARI hakkında CMK 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle gerekçeli kararın sanığa tebliği gerektiği, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta sonra mahkememize hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur. 13/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02141222