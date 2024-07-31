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ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 00:00

 

İLAN
ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2021/709 Esas
KARAR NO : 2023/876

Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi ile ilgili çekişmesiz Yargı işi sonucunda;

TMK'nun 594/2 fıkrası uyarınca Erzurum İli Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi 185 ada 16,166,168 parsel sayılı taşınmaz maliki Fatma EZGİ'nin tüm aramalara rağmen ulaşılamaması ve ilan süresi içerisinde de bir başvurunun olmaması nedeniyle miras sebebiyle istihkak açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın hazineye geçtiğinin tespitine karar verilmiş olduğundan, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağı karar tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02069855

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#Basın No ILN02069855#İlangovtr