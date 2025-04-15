ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ERZURUM

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/157

DAVACI : Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

DAVALI : Yener Özdemir Temizlik Gıda Bilgi İşlem Yemek Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce belirtilen adresinize dava dilekçesi, bilirkişi raporları, taraf değişikliği talep dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları, taraf değişikliği talep dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 27/05/2025 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporları, taraf değişikliği talep dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02206131