ERZİNCAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ERZİNCAN

İCRA DAİRESİ

2024/177 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/177 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, GEÇİT Mahalle/Köy, HEGİRGE Mevkii, 0 Ada, 2449 Parsel, İki adet kargir ev ve bahçe nitelikli taşınmaz üzerine inşa edilmiş 1 adet bodrum ve zemin kattan oluşan mesken binası, 1 adet tek katlı mesken binası, 2 adet tek katlı depo, 1 adet tek katlı banyo+wc binası ve sundurmadan oluşmaktadır. Ana taşınmazın bulunduğu parsel topografik olarak düz, geometrik olarak dikdörtgene yakın yamuk yapıya sahiptir. Taşınmazların toplam 293 m2'dir.

Adresi : Barış Mahallesi Onur Sokak No:13 Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 815,00 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yol kısmen ayrık nizam 2 kat inşaata müsaadeli konut alanı, ön bahçe çekme 5m, arka bahçe çekme 3 m, TAKS:0,35 ve KAKS:0.70 olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 3.917.169,00 TL Satılacak Hisse Oranı : 1/1

KDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler: Takyidat raporunda olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:01

15/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02262635