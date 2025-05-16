ERZİNCAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ERZİNCAN

İCRA DAİRESİ

2018/6610 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/6610 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, TAKSİM Mahalle/Köy, Ahurcuk Mevkii, 1664 Ada, 7 Parsel, 1. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz 2 oda, salon, mutfak, antre, lv-wc, banyo ve balkon birimlerinden oluşmaktadır. Mutfak zemini seramik kaplama olup duvarlar plastik boyalı ve kısmi fayans kaplamadır. Islak hacimlerin zemini seramik kaplama olup, duvarlar fayans kaplamadır. İç kapılar panel, dış kapısı çelik kapıdır. Pencereler PVC dahili çift camdır. Isınma kombi ile sağlanmaktadır. Mesken eski binada yer almakta olup yeni tadilat gördüğü tespit edilmiştir. Taşınmaz brüt 90 m2, net 79 m2 alana sahiptir. Eklenti olan 3 nolu kömürlük 6 m2 alana sahiptir.

Adresi : Mimar Sinan Mahallesi 1171 Sokak No:28 K:1 D:3 Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 90 m2 Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yol (21,60 m2 yola terki var) kısmen ayrık nizam 3 kat inşaata müsaadeli konut alanıdır. Ön bahçe çekme 5m, arka bahçe çekme 3m, TAKS:0.40 ve KAKS:1.20'dir

Kıymeti : 1.450.000,00 TL

Satılacak Hisse Oranı : 1/1

KDV Oranı : %1

Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler: 3042 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, SOĞUKOLUK Mahalle/Köy, Şehir Yolu Mevkii, 130 Ada, 6 Parsel, Sulu Tarla nitelikli taşınmaz geometrik olarak şekilsiz yapıdadır. Topografik olarak düzdür. Köy yerleşik alanı içerisinde imar planı dışında kalmaktadır.Güneyinde kadastro yoluna cephesi bulunmakta olup diğer yönlerdekomşu parsellere cephedir. Taşınmaz köy merkezine yürüyüş mesafesinde olup, yakın çevresinde tek katlı müstakil konutlar, boş arsa ve araziler yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde yer alan yapı için düzenlenmiş 24/03/2014 tarihinde 13 nolu yapı ruhsatı 02/09/2015 tarih, 7 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Ruhsat ve iskan belgesi Ahır 2704 m2, Ot Deposu 319 m2 olarak toplam 3023 m2 kapalı alan kapsamaktadır. Gayrimenkule ait mimari projenin incelenmesinde gayrimenkulün projesine uyumlu olarak inşa edildiği, projesi baz alındığında zemin katı 194 m2, asma katı 106 m2 olmak üzere toplam 300 m2 idari bina, 2146 m2 ahır, 319 m2 ot deposu, 258 m2 süt sağım yeri, 250 m2 gübre çukuru olarak projelendirilmiştir. Ancak mahallinde tüm yapıların yıkılarak enkazının da kaldırıldığı az miktarda moloz kaldığı tespit edilmiştir.

Adres : Soğukoluk Mahallesi Şehir Yolu Mevki 130 Ada 6 Parsel Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 7.824,05 m2

İmar Durumu : Yok, Köy yerleşik alan ve civarı sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

Satılacak Hisse Oranı : 1/1

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler:

Beyan 1; 3083 sayılı Kanunun 3. maddesi ve 8. maddeleri ile 5403 sayılı Kanunun 17. maddesine göre uygulama alanı içindedir.

Beyan 2; Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 15:00

14/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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