ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MD. ÜZÜMLÜ MİLLİ EMLAK ŞEF.

İLAN

ÜZÜMLÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

-İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda bulunduğu yer ve diğer tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Üzümlü Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye Gireceklerin:

a) Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

ç) Geçici Teminat Bedelinin Üzümlü Malmüdürlüğü veya Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırmış olmaları ve ihale saatinden önce yatırıldığına dair MAKBUZUN, Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun GEÇİCİ, SÜRESİZ, LİMİT İÇİ OLMASI" ve TEYİT YAZISI'nın da ibrazı gerekir. İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. aslının ihale komisyonuna ibrazı gerekmektedir. Gerçek kişi adına katılacakların Noter tasdikli vekaletname vermeleri,

-Geçici Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenmesi halinde;

-Üzümlü Malmüdürlüğünden yatırılması halinde T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına kayıtlı bulunan TR20 0001 0013 7500 0010 0053 88 T.C. Ziraat Bankası İBAN hesabına

-Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden yatırılması halinde T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına kayıtlı bulunan TR31 0001 0001 1600 0010 0053 81 T.C. Ziraat Bankası İBAN hesabına yatırılarak,

-Yapılan ödemeye ilişkin Üzümlü Malmüdürlüğü/Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİN, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Halen Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

- Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

- Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Satılacak taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, tahsili için talepte bulunulabilir.

-Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden/İl Özel İdaresinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez.

- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

- 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

- 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

- 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)

Oranında Döner Sermaye ücreti alınacaktır.

NOT- Satış ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra No Bulunduğu Yer ve Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Fatih Mh. Arsa 655 7 2.108,88 Tam İmarlı/Konut alanı 3.170.000,00 634.000,00 15.01.2025 10:00

2 Fatih Mh. Arsa 586 1 2.844,30 Tam İmarlı/Konut alanı 4.270.000,00 854.000,00 15.01.2025 10:20

3 Altınbaşak Beld.-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1601 8.832,95 Tam İmarlı/Tarımsal Niteliği Kor.alan 1.855.000,00 371.000,00 15.01.2025 10:40

4 Altınbaşak Beld.-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1604 4.247,88 Tam İmarlı/Tarımsal Niteliği Kor.alan 900.000,00 180.000,00 15.01.2025 11:00

5 Altınbaşak Beld.-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1606 3.065,88 Tam İmarlı/Tarımsal Niteliği Kor.alan 770.000,00 154.000,00 15.01.2025 11:20

6 Altınbaşak Beld.-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1416 10.199,32 Tam İmarlı/Tarımsal Niteliği Kor.alan 1.480.000,00 296.000,00 15.01.2025 11:40