ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.

İHALE İLANI

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Erzincan Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kızılay mahallesi, 2361 ada 1 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi (Ticari+Konut) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen ve idare tarafından yükleniciye ödenecek muhammen bedelin azaltımı suretiyle ihale edilecektir.

2- İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 24.12.2024 Salı günü, saat 10:30’da Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki Belediye Sarayı’nda yapılacaktır.

3- İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (Fen İşleri Müdürlüğü Geçit Yerleşkesi Geçit Mah. Atatürk Cad. No:5) ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 3.000 TL (Üçbin Türk Lirası) bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

4- İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 730 takvim gündür. (Havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi dâhil– 01 Aralık – 01 Mart) günüdür. Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kızılay mahallesi, 2361 ada 1 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi Ticari + Konut inşa edilecektir. İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre, Sismik (deprem) izolatör sistemli, -2 Otopark + -1 Bodrum + Zemin + 1.kat + 2.kat + 3. Kat ve 4. Kat olmak üzere toplam da 27 adet İşyeri, 48 adet 2+1 ve 48 adet 3+1 daire olacak şekilde Vaziyet Planı oluşturulmuştur. Vaziyet Planında Belirtilen 18 adet 2+1 daire ve 18 adet 3+1 daire yükleniciye, 27 adet İşyeri, 30 adet 2+1 ve 30 adet 3+1 daire (Bağımsız bölüm numaraları İhale dosyasında belirtilmiştir.) idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine İdarece verilecek Nakit bedeli en çok azaltan istekli üzerinde bırakılacaktır. İdare tarafından Yükleniciye Ödenecek muhammen bedel KDV HARİÇ 295.341.200,00 TL (iki yüz dok san beş mil yon üç yüz kırk bir bin iki yüz)Türk Lirası’dır. Alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu Kapsamında olup, İdare tarafından ödenecek nakit bedel için hesaplanacak KDV (10.07.2023 tarihinde yayınlanan Katma Değer Vergisi Oranlarına göre) , ticari alanlar için KDV oranı %20, Konut Alanları için KDV oranı %1 dir. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde, idarenin onayını almak kaydı ile değişiklik yapabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin onayı ile değiştirilebilecektir. Uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde ve çevre düzenlemelerinde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda istediği cins, miktar ve kalitedeki malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi)

5- TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam inşaat alanına göre, Takribi bedel, 295.341.200,00 TL (iki yüz doksan beş mil yon üç yüz kırk bir bin iki yüz) Türk Lirası’dır. Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 3’ü olan 8.860.236,00 TL (Sekiz milyon sekiz yüz altmış bin iki yüz otuz altı Türk Lirası). Yüklenici ihale sonucu oluşan teklif bedel toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı, Sözleşme imzalama aşamasında İdareye verecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

a. Kanuni ikametgâh belgesi

b. Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

d. Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3-Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

i. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 3.000,00 TL (Üç bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur

j. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi

k. İş deneyim belgesi : (İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihi itibari ile son 10 (on) yıl içinde muhammen bedelin en az %20 si oranında B ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ’ne ait iş deneyim belgesinin aslı veya onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.)

7- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak, idarece yükleniciye ödenecek muhammen bedelin azaltımı suretiyle yapılacaktır.

8- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile yapılır.

9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.

10- AZALTIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel azaltımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari azaltım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla azaltım yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.

11- MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: Yüklenici tarafından teklif edilen ve idarece yükleniciye ödenecek olan bedel, idare tarafından hazırlanan ve ihale dosyasında bulunan pursantaj tablosuna göre işin ilerleyiş durumuna göre hazırlanacak ödeme evrakı doğrultusunda iş süresince peyder peyder ödenecektir. Ödeme: 10 (on) gün içerisinde tahakkuk edilerek, en geç 90 (doksan) gün içerisinde ödenecektir.

12- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

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