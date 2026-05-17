ERZİNCAN 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ERZİNCAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/136 Esas

DAVALI : JEYRAN TEYMUROVA Kızılay Mah. Sultan Melik Cad. No:43/6 Erzincan Merkez/ ERZİNCAN

Davacı Halil AKKAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı JEYRAN TEYMUROVA; aleyhinize açılan boşanma davasında 12.06.2025 tarihli kararda; Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi, Büyükcami Mahallesi/Köyü, Cilt No:2, Hane No:29'da nüfusa kayıtlı, Hüsnü ve Hatun oğlu, 25174837894 T.C. kimlik numaralı, 20.06.1942 Kelkit doğumlu davacı HALİL AKKAN ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu, Xanmurad kızı, 02.04.1958 doğumlu JEYRAN TEYMUROVA'nın TMK 166/1. maddesi gereğince boşanmalarına, davacının maddi tazminat talebinin reddine, davacının manevi tazminat talebinin reddine, alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL'nin mahsubu ile bakiye 187,80 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, davacının yargılama nedeniyle yaptığı 23.465,00 TL yargılama gideri ile 427,60 TL başvuru harcı ve 427,60 TL peşin harcın toplamı olan 24.320,20TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren davalı olarak iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın açıkça okunup usulen anlatıldığına ilişkin HMK ve Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02471869