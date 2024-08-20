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ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 00:00

 

T.C.
ERZİN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2020/259

Sayı :2020/259 Esas

Sayın Numan ÇIRAK; 25/04/2024 tarihli fen bilirkişi raporunda; Dava konusu Hatay İli Erzin İlçesi Yeşiltepe mahallesi 930 ada 33 parselin tapu kayıtlarında tarla vasfı ile kayıtlı olup alanın 92327,67 m² olduğunu, taşınmaz üzerinde dosyada mevcut plana göre BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine krokide taralı olarak gösterilen "B" harfi ile gösterilen 9741,61 m² lik kısmının "X" harfi ile gösterilen 2440,88 m² lik kısmın irtifak alana tesis edildiği, "Y" harfi ile gösterilen 1399, 17 m² lik kısmın irtifak alana tesis edildiği, 28/05/2024 tarihli ziraat bilirkişi kurulu raporunda; Dava konusu Hatay İli Erzin İlçesi Yeşiltepe mahallesi 930 ada 33 nolu parselde bulunan, 9741,61 m² Mülkiyet, 1407,35 m² Geçici İrtifak Kamulaştırması olduğu, Mahkememizin 2020/259 Esas dosyasındaki davacılara ait olduğu iddia edilen toplam 125 adet Mandalina ağaçlarının dava tarihi olan 2020 yılı itibariyle değerinin 112,500,00 TL tespit edildiği, Birleşen 2021/82 Esas sayılı dosyadaki davacı Yeter TEKİN'e ait olduğu iddia edilen toplam 105 adet mandalina ağaçlarının dava tarihi olan 2021 yılı itibariyle değerinin 126.000,00 TL olduğu anlaşılmış olmakla; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmanın 19/11/2024 tarihinde saat 10:25'a bırakıldığı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. HMK 122,127,128

#ilangovtr Basın no ILN02078780

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