ERMENEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERMENEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı gayrimenkul satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman ili, Ermenek ilçesi, Pınarönü Mahalle/Köy, 103 Ada, 220 Parsel, Taşınmaz Bilgileri: Kıymet takd ...

Adresi : Pınarönü Köyü 103 Ada 220 Parsel Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 21.861,40 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 8.962.265,08 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02384790