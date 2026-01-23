ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2005/653

KARAR NO : 2009/1037

DAVALI :Yüksel AKMAN -Dinçer Kıraathanesi Forbas caddesi No:143 Şirinyer/Buca /İZMİR

Davacılar Temür UZUN ve Musa AKYÜZ tarafından tarafınıza açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Yargılama aşamasında tarafınıza çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ve davacı/mirasçılar Necdet Uzun, Nevzat Uzun, Naci Uzun'un 11/12/2025 tarihli temyiz dilekçeleri, Mustafa Uzun ve Nezir Uzun'un 03/12/2025 tarihli temyiz dilekçeleri, Zeynep Uzun ve Zeynep Uzun,Safiye Kaplan'ın 09/12/2025 tarihli temyiz dilekçelerinin İlanen Tebliğine karar verilmiştir. Ergani Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2009 tarih, 2005/653 Esas ve 2009/1037 Karar sayılı karın hüküm kısmında;1-Davalı Yüksel AKMAN'a karşı açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE, 2-Davacıların davalılar Mehmet Ali Akman, Mehmet Şerif Akman, Şeref Akman ve dahili davalılar Gülser Yiğitoğlu (Akman), Ayhan Özel'e karşı açtığı davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile dava konusu taşınmazın davalılar Mehmet Ali Akman, Mehmet Şerif Akman, Şeref Akman ve dahili davalılar Gülser Yiğitoğlu (Akman), Ayhan Özel'e teslimi koşulu ile 08.12.1990 tarihli senet ile davacılar tarafından davalılar ve dahili davalıların murisi Hüsnü Akman'a verildiği sabit olan 5.000.000 TL -(5 YTL -Beş Milyon Lira ) 'nın dava tarihine kadar denkleştirici adalet ilkesi gereği ulaştığı bedel olan 3.632,59 TL'nin davalılar Mehmet Ali Akman, Mehmet Şerif Akman, Şeref Akman ve dahili davalılar Gülser Yiğitoğlu (Akman), Ayhan Özel'den alınarak davacılara verilmesine, zilyetlik henüz davacılarda olduğundan faiz talebinin ve fazlaya ilişkin diğer taleplerinin reddine, Dair davacıların yüzüne karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/12/2009 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02385201