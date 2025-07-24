EREĞLİ (KONYA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

EREĞLİ (KONYA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1302

DAVALI : KEMAL ÖZDEMİR-Kazancı Mah. İstasyon Cad. Huzur Evleri Çiğdem Apt. No:9/4 Ereğli/Konya

Konya ili Ereğli ilçesi, Kargacı Mahallesi, 121 ve 848 parsel ile Konya ili Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi 1 ada 1 ve 27 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinizin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Dava konusu taşınmazlar hakkında yapılan keşif neticesinde tanzim edilen 16/11/2023 ve 12/06/2024 tarihli kök ve ek raporlarıyla taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilemeyeceği satış suretiyle giderilebileceğinin tespit edildiği, duruşmanın 16/09/2025 tarihinde 09.00'da yapılmasına karar verildiği, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğin yapılmış sayılacağı,

HMK'nın 317 ve 281. maddelerine göre tebliğden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, aynı süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz edebileceğiniz itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma gün ve saatinde Ereğli(Konya) 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya vekil aracılığıyla kendinizi temsil ettirmeniz aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ihtar olunarak Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporları ve Duruşma Günü yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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