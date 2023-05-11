EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT, ÇEŞİTLİ MAHALLELERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İHALE İLAN METNİDİR

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1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi
b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA
c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18
d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 İhale usulü : Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 5 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
2.2 İhalenin yapılacağı adres : Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı
MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ
|Sıra
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Parsel Alanı m2
|Niteliği
|Muammen Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarih ve Saati
|1
|Bahçeli
|101
|1
|17.675,22 m²
|Arsa
|3.181.540,00TL
|95.446,20TL
|25.05.2023
Saat: 14.00
|2
|Çömlekçi
|1724
|11
|382,06 m²
|Arsa
|1.184.386,00TL
|35.531,58TL
|25.05.2023
Saat: 14.05
|3
|Yıldırım Beyazıt
|3623
|1
|1.309,25 m²
|Arsa
|2.945.813,00TL
|88.374,39TL
|25.05.2023
Saat: 14.10
|4
|Belkaya
|102
|14
|104.32 m²
|Arsa
|15.648,00TL
|469,44TL
|25.05.2023
Saat: 14.15
|5
|Belkaya
|175
|15
|6.480,21 m²
|Tarla
|388.813,00TL
|11.664,39TL
|25.05.2023
Saat: 14.20
MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
B) İstekli Tüzel Kişilik İse;
Olduğunu gösterir yetki belgesi ve ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü.
MADDE 5- Belediye Encümeni,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 6- İhalenin yapılamaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi halinde 01.06.2023 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. defa ihale edilecektir.