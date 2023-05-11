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EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT, ÇEŞİTLİ MAHALLELERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İHALE İLAN METNİDİR

EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT, ÇEŞİTLİ MAHALLELERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İHALE İLAN METNİDİR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 00:00

MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ  İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;      
a) Adı                                    : Konya /Ereğli Belediyesi
b) Adresi                                : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA
c) Telefon numarası               : (0 332) 713 15 18         
d) Faks numarası                    : (0 332) 713 12 40
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 İhale usulü                       : Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 5 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
2.2 İhalenin yapılacağı adres   : Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ

SıraMahalleAdaParselParsel Alanı m2NiteliğiMuammen BedeliGeçici Teminatİhale Tarih ve Saati
1Bahçeli101117.675,22 m²Arsa3.181.540,00TL95.446,20TL25.05.2023
Saat: 14.00
2Çömlekçi172411382,06 m²Arsa1.184.386,00TL35.531,58TL25.05.2023
Saat: 14.05
3Yıldırım Beyazıt362311.309,25 m²Arsa2.945.813,00TL88.374,39TL25.05.2023
Saat: 14.10
4Belkaya10214104.32 m²Arsa15.648,00TL469,44TL25.05.2023
Saat: 14.15
5Belkaya175156.480,21 m²Tarla388.813,00TL11.664,39TL25.05.2023
Saat: 14.20



MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. İstekli Gerçek Kişi İse:

 

  1. Başvuru dilekçesi.

 

  1. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname fotokopisi.

 

  1. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

 

  1. İkametgâh İlmuhabiri (Nüfus Müdürlüğü e-devlet v.b yerlerden alınabilir)

 

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti.

 

  1. Şartname alındı makbuzu (200,00TL) Geçici Teminat Bedel Makbuzu.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

 

  1. Vekâleten katılma durumunda noter onaylı vekâletname ile vekaleten katılan kişinin imza sirküsü  

                     
B) İstekli Tüzel Kişilik İse;
 

  1. Başvuru dilekçesi.

 

  1. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.

 

  1. Şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye katılacak) kişi veya kişilerin şirketin yetkilisi

Olduğunu gösterir yetki belgesi ve ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü.
 

  1. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname örneği,

 

  1. İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname.

 

  1. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..) 

 

  1. Şartname alındı makbuzu (200,00TL) ve Geçici Teminat Bedel Makbuzu.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı

 

  1. Yurt dışında ikamet ediyorsa Türkiye’de tebligat için yazılı adres göstermesi


MADDE 5- Belediye Encümeni,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 6- İhalenin yapılamaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi halinde 01.06.2023 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. defa ihale edilecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01825871 

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#Basın No ILN01825871#İlangovtr