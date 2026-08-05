ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146- 147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ

MAHALLE : KUMKUYU TIRTAR

ADA/PARSEL NO : (112 ada 143,145,163,172 parsel)(0 ada 867 parsel)(110 ada 5,7 parsel)(108 parsel 15,17,18 parsel) (106 ada 23,24,37,38,43,61,67,69,74,75,76,87,92 parsel)(103 ada 79,81,85 parsel) (105 ada 1 parsel)(104 ada 1,2,4 parsel)

CİNSİ/NİTELİĞİ :Arsa/Tarla/Limon Bahçesi

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Çetinel, Atike Şahin, Ali Sezer, Cennet Sezer, Durhasan Sezer, Hüsniye Sezer, Hüsnü Sezer, İrfan Aksel, Merve Aksel, Rabia Topuz, Fatma Türkan Ünlü, Ramazan Sezer, Müslime Şenol, Gamze Sezer, Ayşe Ünlü, Mehmet Akdemir, Hakan Mehmet Tokuçcu, Engin İzgezer, Mehmet Topkara, Hamza Ünlü, Halis Taş, İsmail Öksüz, Süleyman Topal, Ali Topal, Ahmet Yılmaz, Necati Başar, Hasan Çölkesen, Mehmet Ali Ocak, Cennet Aksel, Ahmet Yılmaz, Adem Cerit, Adem Çaylar, Engin İzgezer, Fatma Çaylar, Hacer Demirtaş, Mefule Günay, Teslime Çelik, Mehmet Balcı, Hüseyin Şahin, Yılmaz Şahin, Zübeyde Küçük

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/07/2026

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