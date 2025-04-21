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ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 00:00

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/75 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : ASLANLI MAH.

ADA NO : 101

PARSEL NO : 1088 (İF 1316)

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 713,21

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET DEVECİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/75 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02209487