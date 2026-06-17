ERDEMLİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ERDEMLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/38 Esas

DAVALI : FEVSİYE HASAN HÜSEN (YKN 199...983) Adresi Meçhul

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde davacı; Davalı ile Irak'ta evlendiklerini, bu evlilikten Omran İbrahim isimli bir çocuklarının dünyaya geldiğini, kendisinin cezaevinde yattığını, bu nedenle Omran İbrahim Rashid'in Erdemli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafınca TMK 404 maddesi gereğince kısıtlandığını, müşterek çocuğa annesinin baktığını, Omran İbrahim'in annesine ulaşamadıklarını, Omran İbrahim'in biyolojik babasının kendisi olduğunu babalığının tanınması ve kayıtlarda soybağının kendi adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K 122,126,127,128,129,131 maddelerine göre, iki(2) hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi takdirde davaya cevap vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02490926