ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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İLAN
T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/8 TEREKE
TEBLİĞ KONUSU : Tereke Karar İlanı
Mahkememizde açılan Tereke (Resmin Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası sonunda;
HÜKÜM:
Abdulvahap ve özden oğlu 1980 doğumlu 37219879028 TC kimlik numaralı Mustafa KARGIN'ın terekesinin tasfiye memuru Av. Hasan Tahsin Sanlı'nın 17/03/2025 tarihli Tasfiye Raporu da nazara alınarak İ.İ.K'nun 254.maddesi gereğince TASFİYENİN KAPATILMASINA, şeklinde karar verildiği hususu ilan olunur.
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