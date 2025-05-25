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ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 00:00

İLAN

T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/8 TEREKE

TEBLİĞ KONUSU : Tereke Karar İlanı

Mahkememizde açılan Tereke (Resmin Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası sonunda;

HÜKÜM:

Abdulvahap ve özden oğlu 1980 doğumlu 37219879028 TC kimlik numaralı Mustafa KARGIN'ın terekesinin tasfiye memuru Av. Hasan Tahsin Sanlı'nın 17/03/2025 tarihli Tasfiye Raporu da nazara alınarak İ.İ.K'nun 254.maddesi gereğince TASFİYENİN KAPATILMASINA, şeklinde karar verildiği hususu ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02229056

 