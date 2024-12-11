ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/154 Esas

DAHİLİ DAVALI :ABDULKADİR HAKAN GÜRANİ - 48343242190

TEBLİĞ KONUSU : Dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davaya konusu Mersin ili Erdemli ilçesi Lemas Mahallesi 224 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ortaklığın giderilmesi davası olup,

Belirtilen taşınmaz üzerinde hissedar olan Mehmet İlhan ve Yücel oğlu 1966 doğumlu 48343242190 T.C. Kimlik nolu Abdulkadir Hakan GÜRANİ' nin;

Durusma Günü: 17/04/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK sayılı yasanın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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