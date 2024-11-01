ERDEMLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. ERDEMLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2005/306 Esas

KARAR NO : 2009/373

Davacı : Maliye Hazinesi

Davalı : Abit YILDIRIM ve Diğerleri



Mahkememizden yukarıda numarası yazılı kararı, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 30/05/2024 tarih, 2023/2748 esas ve 2024/3987 sayılı kararı ile tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere BOZULMASINA karar verilmiştir.



Tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen Erol ÖZEN, Halil İbrahim HANCIOĞLU ve Zalihe FERDİOĞLU' na tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02114019