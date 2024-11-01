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ERDEMLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ERDEMLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 00:00

İ L A N

T.C. ERDEMLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2005/306 Esas
KARAR NO : 2009/373

Davacı : Maliye Hazinesi
Davalı : Abit YILDIRIM ve Diğerleri

Mahkememizden yukarıda numarası yazılı kararı, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 30/05/2024 tarih, 2023/2748 esas ve 2024/3987 sayılı kararı ile tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere BOZULMASINA karar verilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen Erol ÖZEN, Halil İbrahim HANCIOĞLU ve Zalihe FERDİOĞLU' na tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02114019