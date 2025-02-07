ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ERDEK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, İLHAN Mah 104 Ada, 63 Parsel, 104 ada 63 parsel
Adresi : İlhan Mahallesi 104 Ada 63 Parsel Erdek / BALIKESİR
Yüzölçümü : 19.439,25 m2
Kıymeti : 5.831.775,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 14:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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