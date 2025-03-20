ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/96 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Van/Erciş

MEVKİİ : Kışla Mah

ADA NO : 169

PARSEL NO : 28,30

YÜZÖLÇÜMÜ : 198,63

MALİKİN ADI VE SOYADI :Nurhan Serhatlı

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Karayolları G.M

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/96 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.03.2025

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