ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/96 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Van/Erciş
MEVKİİ : Kışla Mah
ADA NO : 169
PARSEL NO : 28,30
YÜZÖLÇÜMÜ : 198,63
MALİKİN ADI VE SOYADI :Nurhan Serhatlı
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Karayolları G.M
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/96 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.03.2025
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