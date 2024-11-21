ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/308 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :ERCİŞ/VAN
MEVKİİ : ŞEREFLİ MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 119
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 507,79
MALİKİN ADI VE SOYADI : VEFA DEMİR VE DİĞERLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/308 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2024
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