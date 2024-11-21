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ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 00:00

T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/308 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :ERCİŞ/VAN

MEVKİİ : ŞEREFLİ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 0

PARSEL NO : 119

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 507,79

MALİKİN ADI VE SOYADI : VEFA DEMİR VE DİĞERLERİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/308 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02126374