ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/308 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :ERCİŞ/VAN



MEVKİİ : ŞEREFLİ MAHALLESİ



PAFTA NO :



ADA NO : 0



PARSEL NO : 119



VASFI : TARLA



YÜZÖLÇÜMÜ : 507,79



MALİKİN ADI VE SOYADI : VEFA DEMİR VE DİĞERLERİ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/308 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2024

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