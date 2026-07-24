ERBAA (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ERBAA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 309 parsel tapuda Ahşap Ev ve Tarla olarak kayıtlı olup 4.659,34 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde üç katlı betonarme bina bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 265,57 m2'dir. Yapının kapısı çelik kapı olup pencereleri PVC plastik doğramadan ısıcamlı imal edilmiştir. Yapının duvarları sıvalı fakat boyasızdır. Yapıda ısı ve ses yalıtımı mevcut değildir. Çatısı oluklu sac malzemedendir. Üst kata çıkış basamakları dış cephedendir. Yapı ısıtma sistemi sobadır. Elektrik, su ve pissu tesisatları mevcuttur. Yapı 10-15 yıllıktır. Parsel üzerinde iki katlı yığma/ahşap ahır/çobanevi bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 171,86 m2'dir. Yapının penceresi ve kapısı ahşap doğramadandır. Cephesi sıvasız ve boyasızdır. Isısta sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Çatı kaplaması Marsilya tipi kiremit iledir. Yapı 25-35 yıllıktır. Parsel üzerinde 3 adet ıhlamur, 1'er adet ceviz, incir, ayva ve dut ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 1,10 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 23,70 km. mesafededir.

Kıymeti : 5.993.965,28 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 304 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup 2.284,70 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde iki katlı betonarme ev bulunmakta olup yapının inşaata esas toplam alanı kapalı/açık konsollar dahil 262,20 m2'dir. Yapının kapısı demir doğramadan, pencereleri PVC plastik doğramadan ısıcamlı imal edilmiştir. Yapının duvarları sıvalı ve boyalıdır. Yapıda ısı ve ses yalıtımı yoktur. Çatısı oluklu sac malzemeden, üst kata çıkış basamakları dış cepehdendir. Yapı ısıtma sistemi soba, elektrik, su ve pissu tesisatları vardır. Yapı 20-30 yıllıktır. Parsel üzerinde iki katlı betonarme/yığma depo/garaj niteliğinde yapı bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 43,26 m2'dir. Yapının dış sıva ve boyası yoktur. Üst kat kapısı ahşap doğramadan olup alt katta mevcut değildir. Pencere doğraması yoktur. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik, pis ve temiz su tesisatları yoktur. Çatı kaplaması Marsilya tipi kiremit iledir. Yapı 15-25 yıllıktır. Parsel üzerinde ahşap serender bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 9,12 m2'dir. Parsel üzerinde tek katlı ahşap depo bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 5,57 m2'dir. Parsel üzerinde iki katlı ahşap ev bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı kapalı/açık konsollar dahil 185,71 m2'dir. Yapının kapısı ve pencereleri ahşap doğramadandır. Yapının duvarları sıvasız ve boyasızdır. Yapıda ısı ve ses yalıtımı mevcut değildir. Çatısı Marsilya tipi kiremit iledir. Yapı ısıtma sistemi soba iledir. Elektrik, su ve pissu tesisatları mevcuttur. Yapı 35-40 yıllıktır. Parsel üzerinde 3 adet incir, 2 adet armut, 1'er adet ayva, ceviz ve ıhlamur ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 1,10 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,90 km. mesafededir.

Kıymeti : 5.768.382,04 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 305 parsel tapuda Arsa olarak kayıtlı olup 2.853,47 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde tek katlı ahşap samanlık bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 18,99 m2'dir. Parsel üzerinde iki katlı betonarme ev bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı kapalı/açık konsollar dahil 345,27 m2'dir. Yapının kapısı demir doğramadan, pencereleri PVC plastik doğramadan ısı camlı imal edilmiştir. Yapının duvarları alt kat sıvalı ve boyalı, üst kat kaba inşaat seviyesindedir. Yapıda ısı ve ses yalıtımı yoktur. Çatısı Marsilya tipi kiremit iledir. Yapı ısıtma sistemi soba iledir. Elektrik, su ve pissu tesisatları mevcuttur. Yapı 20-30 yıllıktır. Parsel üzerinde tek katlı ahşap kuruluk bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 43,88 m2'dir. Parsel üzerinde tek katlı yığma ahır bulunmakta olup 26,39 m2'dir. Parsel üzerinde tek katlı ahşap kümes bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 25,51 m2'dir. Parsel üzerinde iki katlı betonarme/yığma depo/havuz bulunmakta olup yapının inşaata esas toplam alanı 37,18 m2'dir. Parsel üzerinde 4 adet ceviz, 3 adet ıhlamur, 1'er adet dut, kızılcık ve incir ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 1,10 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,30 km. mesafededir.

Kıymeti : 5.034.483,62 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:48

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 299 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 14.085,44 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 880 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,90 km. mesafededir.

Kıymeti : 4.878.773,85 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:54

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 316 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 11.918,77 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %20-25 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde 1 adet elma ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 840 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 23,10 km. mesafededir.

Kıymeti : 4.130.204,36 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:22

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 322 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 10.972,34 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %20-25 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde 9 adet ceviz, 2 adet dut ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 745 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,90 km. mesafededir.

Kıymeti : 3.854.304,41 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:25

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 318 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup 8.693,34 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %30-35 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde 13 adet ceviz ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 790 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 23,10 km. mesafededir.

Kıymeti : 3.088.192,18 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 12:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 311 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 7.099,35 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 1 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 23,10 km. mesafededir.

Kıymeti : 2.459.001,86 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:38

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii, 180 ada 302 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup 7.950,31 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda iki parça halinde %70 kapama fındık bahçesi, %30 münavebe ürünleri ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde 1'er adet armut, elma ve ceviz ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 989 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,30 km. mesafededir.

Kıymeti : 2.178.784,60 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:54

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 301 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 6.240,39 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda iki parça halinde %80 kapama fındık bahçesi, %20 münavebe ürünleri ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde 2 adet armut ve 1 adet elma ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 978 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,90 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.853.939,96 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:21

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Çelebi Mevkii 180 ada 490 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 4.750,16 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %30-35 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 1,10 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,70 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.645.312,92 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:26

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 314 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 3.612,15 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 886 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 23,10 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.251.140,40 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 12:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Çelebi Mevkii 180 ada 484 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 1.686,64 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 1,80 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 23 km. mesafededir.

Kıymeti : 584.201,50 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:44

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gökal Beldesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Karacaalan Mevkii 180 ada 306 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup 1.485,67 m2'dir.Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kapama fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %10-15 oranında meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde 1'er adet armut ve incir ağacı vardır. Taşınmaz mahalle Gökal Belediye Binasına kuş uçuşu 1,10 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 22,30 km. mesafededir.

Kıymeti : 516.391,52 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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