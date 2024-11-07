İLAN

T.C.

ERBAA

SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/1438 Esas

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; dava konusu Tokat ili, Erbaa ilçesi, Karayaka Yukarı Mahalle, 159 ada 6 parsel sayılı taşınmazda malik olan Kemal ve Ürke'den olma, 13/03/1979 doğumlu KENAN BAŞARA'ya tüm aramalara rağmen bulunamamış, ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan yukarıda ismi geçen davalının; Duruşma Günü:28/01/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, iş bu ilanın gazetede ilan edilmesinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 24/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02116404