ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAŞTIRMA DA.BŞK

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/07/2006 tarihli ve 817-1 sayılı Kararı ile Doğugaz Kars Ardahan Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Iğdır ilinde 06/07/2006 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreyle dağıtım faaliyeti göstermek üzere DAG/817-1/130 numaralı Dağıtım Lisansı verilmiştir.



Söz konusu Dağıtım Lisansı kapsamında Ardahan İli Hanak İlçesinde tesis edilecek boru hattı ve RMSA yolu tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 24.07.2025 tarihli ve 13668-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.



Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

ARDAHAN İLİ, HANAK İLÇESİ, SELAMVERDİ MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN DOĞAL GAZ BORUHATTI ve RMSA YOLU KAPSAMINDA

TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ

MALIN

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 1 SELAMVERDİ 161 16 TUNTUL AKSAKAL KAHRİMAN 1/5 TARLA 1782.4 89.25 0,00 2 SELAMVERDİ 161 16 TEMİNDAR AKSAKAL KAHRİMAN 1/5 TARLA 1782.4 89.25 0,00





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