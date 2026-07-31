ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAŞTIRMA DA.BŞK

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/07/2006 tarihli ve 817-1 sayılı Kararı ile Doğugaz Kars Ardahan Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Kars ilinde 06/07/2006 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreyle dağıtım faaliyeti göstermek üzere DAG/817-1/130 numaralı Dağıtım Lisansı verilmiştir.



Söz konusu Dağıtım Lisansı kapsamında Kars İli Kağızman İlçesi Şahindere Mahallesinde tesis edilecek Boru Hattı ve İstasyon yeri tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4'üncü ve 7'nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 15.02.2024 tarihli ve 12441-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10'uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.



Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.





KARS İLİ, KAĞIZMAN İLÇESİ, ŞAHİNDERE MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN BORU HATTI VE İSTASYON YERİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ

MALIN

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE

ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 1 ŞAHİNDERE 110 1 BEKİR KÖMÜRCÜ HIDIR 19/384 TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 3 ŞAHİNDERE 110 1 HULUSİ - 3/96 TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 4 ŞAHİNDERE 110 1 HAYRİYE - 24/96 TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 5 ŞAHİNDERE 110 1 NURİYE - 4/96 TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 6 ŞAHİNDERE 110 1 OSMAN - 4/96 TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 7 ŞAHİNDERE 110 1 SABRİ - 8/96 TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 8 ŞAHİNDERE 110 1 SEBİHA - 1/96 TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 9 ŞAHİNDERE 110 1 SEBAHAT KÜPÇÜK YUSUF ZİYA VRST.İŞT. TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45 10 ŞAHİNDERE 110 1 MELAHAT KÜPÇÜK YUSUF ZİYA VRST.İŞT. TARLA 282 723.32 1.103,76 788.45

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