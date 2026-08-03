EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1233 Esas

DAVALI : EMİNE DEMİR Suvermez Köyü No:155 Emirdağ/ AFYONKARAHİSAR

Davacılar Mürüvet AKSOY ,Nuran ARICI, Sevilay ALTINTAŞ, Ahmet ARICI tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 256 parsel , Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 127 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 125 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 73 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 24 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 69 parsel ,Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 476 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Topdere köyü 71 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Köyiçi mevki 2088 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Köyiçi mevki 2083 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Tomas mevki 629 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Tomas mevki 630 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Kocakır mevki 83 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Kocakır mevki 203 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Tomas mevki 628 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyü Akçayır mevki 1568 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Ekizce köyü Kır mevki 152 parsel , Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü Ablaksırtı mevki 108 ada 12 parsel, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü Bostanlık mevki 111 ada 17 parsel ,Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü Sivrihisar Çayırı mevki 110 ada 47 parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 11/12/2025 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 20/10/2026 günü saat 09:45'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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